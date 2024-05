Fã invade palco de Wanessa, puxa coro contra Davi e cantora reage | A TARDE

Durante o primeiro show de Wanessa Camargo após o Big Brother Brasil 24, realizado nesta sexta-feira, 10, em São Paulo, um episódio chamou a atenção.

Um fã da cantora e ex-BBB invadiu o palco, arrancou o microfone da cantora e puxou um coro de ofensa contra o campeão da edição, Davi Brito. "Ei, Davi, vai tomar no c*".

O fã foi acompanhado pelos presentes no evento e a cantora tentou acalmar os ânimos de sua plateia.

"Deixa eu falar uma coisa, aqui é sobre a gente. É sobre a nossa história, é só sobre isso. Eu super agradeço o carinho de vocês, o respeito de vocês, por vocês nunca terem largado a minha mão em nenhum momento. Eu sei que vocês sabem quem eu sou, são 23 anos", declarou

Vale lembrar que Wanessa e Davi participaram da edição 24 do BBB. A cantora, que era uma das maiores rivais do baiano, foi expulsa do programa por agredi-lo.

Este primeiro show foi marcado ainda pela presença de ex-BBBs, como Lucas Buda, Pizane, Nizam, Luigi, Michel e Yasmin Brunet.

