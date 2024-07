Apresentadora abre o jogo sobre vender pack do pé: "Muita repercussão"

Regina Volpato, apresentadora do SBT - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A apresentadora Regina Volpato, de 56 anos, abriu o jogo em entrevista ao "Desculpa Alguma Coisa", do Universa Uol, sobre o período em que produziu conteúdo para plataformas de conteúdo adulto.

Apesar da grande repercussão na época, se engana quem pensa que ela vendia 'nudes' ou algo do tipo. Na verdade, a jornalista utilizou o OnlyFans para vender fotos de seus pés.

"Eu comecei a ver notícia: 'Não sei quem ganhou dinheiro com o pé.' Falei: 'Vou fazer.' No primeiro mês, deu dinheiro, mas deu muito mais repercussão do que dinheiro", disse Volpato, que ainda chegou a ser chamada na empresa para se explicar.



Regina disse ainda que a curiosidade em saber como aquilo funcionava foi o principal fator motivante para ela entrar na plataforma.

"Eu trabalho muito e meu trabalho é solitário. Trabalho de apresentador de TV é solitário. Desperta um certo fascínio. As pessoas fantasiam que a gente é uma coisa que eu nunca fui nem nunca serei. Distante, inacessível. Faço feira e as pessoas ficam: é você?", completou a apresentadora.