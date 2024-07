Assista ao último vídeo que Zé Vaqueiro publicou do filho caçula

Bebê não resistiu às complicações vindas de uma síndrome rara - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A família do cantor Zé Vaqueiro está de luto após a morte do pequeno Arthur, filho do artista com a esposa, a influenciadora digital Ingra Soares. O caçula faleceu na madrugada desta terça-feira, 9, aos 11 meses.

Arthur, que nasceu com Síndrome de Patau, ficou internado na UTI de um hospital da capital cearense desde o parto, no dia 23 de julho do ano passado. No dia 16 de maio deste ano, ele finalmente foi para casa pela primeira vez, mas, no dia seguinte, precisou retornar à unidade de saúde após sofrer uma parada cardíaca.

O músico confirmou a perda em seu perfil oficial nas redes sociais e deixou os seus fãs bastante comovidos. “Deus sabe de todas as coisas, e decidiu que era hora do nosso Arthur se juntar a Ele e descansar. Agradecemos do fundo de nossos corações o amor e as orações que nosso menino recebeu enquanto esteve entre nós. Ingra e José Jacson”, disse o comunicado.



Em maio, Zé Vaqueiro havia compartilhado um vídeo do bebê em casa. “Arthur tá em casa. Glória a Deus , O Senhor é Fiel”, escreveu Zé Vaqueiro na época, celebrando a conquista do filho que ficou meses na UTI do centro médico.

Assista ao vídeo: