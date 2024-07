Ator global engata romance com colega de elenco

Os dois interpretam personagens que vivem um affair na novela das nove, Ritinha e José Bento - Foto: Reprodução| TV Globo

A internet foi surpreendida na última quinta-feira, 4, com a revelação do novo casal global: a atriz Mell Muzzillo e seu colega de elenco Marcello Melo Jr. Ambos são da novela “Renascer”. Ela já chegou a se relacionar com o cantor e ator Xamã.

Muzzillo e Marcello interpretam Ritinha e José Bento, respectivamente, que vivem um affair na novela das nove. Embora os atores se esforcem para manter sigilo, para os seus colegas de elenco o romance não é mais uma novidade.

Vale lembrar que no último dia 12, Dia dos Namorados, o ator chegou a fazer uma suposta pegadinha ao lado da atriz, como se fossem um casal. A ideia era parecer uma brincadeira, mas os dois já viviam um romance na época.

No fim de junho, ao conceder uma entrevista ao EXTRA, ele falou sobre privacidade: “Tem gente que gosta de se expor, eu gosto da minha privacidade. A minha vida amorosa vai ser sempre uma charada”.