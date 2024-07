Xamã e Sophie Charlotte são flagrados em clima de romance

Dupla faz par romântico em "Renascer" - Foto: Reprodução | Rede Globo

A terça-feira, 2, foi de prêmios e clima de romance para Sophie Charlotte. Acompanhada por Xamã, apontado como seu affair, a artista subiu ao palco do Prêmio APCA (Associação Paulista dos Críticos de Artes) para receber o troféu de Melhor Atriz na categoria Televisão por “Todas as Flores".

>>> Davi e novo affair trocam declarações na web: "Meu amor"

Colega de elenco e par romântico dela em “Renascer”, Xamã foi flagrado com o celular na mão, vibrando e assobiando no momento em que Sophie recebeu a premiação. Juntinhos na plateia, os dois deram muita risada e conversaram ao pé do ouvido.

"Quero dividir esse prêmio com João Emanuel [Carneiro], com Carlos Araújo, com nossos produtores, toda equipe técnica. E também agradecer muito aos meus parceiros de cena: Regina Casé, Letícia Colin, Humberto Carrão, Mariana Nunes, as pessoas que no dia a dia me ajudaram a construir essa Maíra", discursou Sophie.

"Mas esse prêmio, com certeza, estou aqui hoje por causa da Natalia Santos, da Camila Alves, e da Moira Braga. Três mulheres que me conduziram com uma vibração, uma alegria e um entusiasmo, e me mostraram a relevância da responsabilidade desse trabalho como Maíra, na construção do entendimento das dificuldades e do caminhar que a gente precisa como sociedade na luta anti-capacitista no Brasil. Então esse prêmio é para vocês", completou a atriz.