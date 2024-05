Atores são contratados para interpretar Davi e Mani em documentário | A TARDE

O fim do namoro entre o campeão do BBB 24, Davi Brito, e Mani Reggo, impactou na produção do documentário sobre o baiano. Segundo a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, a Globo decidiu colocar dois atores para interpretar os dois, já que horas antes de fazer o tão esperado encontro entre eles na barraca onde trabalhavam, o namoro chegou ao fim.

A reconstituição do primeiro encontro iria ocorrer ainda nesta semana. A filmagem aconteceu em um bar na Vila Laura, próximo ao local onde o trailer de lanches de Mani fica, em Salvador. Eles teriam se conhecido quando Davi fez parte do Exército e ia comprar lanches na barraca da influenciadora. Logo após sair do Exército, o novo milionário começou a trabalhar na barraca e, no meio tempo, também era motorista de aplicativo.

Enquanto estava no Rio de Janeiro, Mani até chegou a gravar o depoimento sobre o namoro entre eles, mas não houve continuidade porque a polêmica em torno deles aumentou desde o fim do programa e ela decidiu não participar mais das outras etapas.



Participação de famosos

O documentário de Davi Brito, vai contar a participação de alguns famosos. Eles vão dar depoimentos sobre o mais novo milionário de Salvador. De acordo com informações da revista Caras Brasil, entre os famosos estão Leo Santana, Xanddy Harmonia e Carla Perez, que já gravaram suas respectivas participações nos Estúdios Globo.

Ídolo de Davi, o nome do cantor de arrocha Nadson O Ferinha, não foi mencionado até o momento. O artista, inclusive, não participou da festa do campeão, no último final de semana, no bairro de Cajazeiras, em Salvador.

A estreia do documentário está marcada para acontecer no dia 8 de maio, no Globoplay.