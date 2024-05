Documentário de Davi terá participação de famosos; saiba quais | A TARDE

O documentário de Davi Brito, campeão do BBB 24, que está sendo produzido pela TV Globo vai contar a participação de alguns famosos. Eles vão dar depoimentos sobre o mais novo milionário de Salvador.

De acordo com informações da revista Caras Brasil, entre os famosos estão Leo Santana, Xanddy Harmonia e Carla Perez, que já gravaram suas respectivas participações nos Estúdios Globo.

Ídolo de Davi, o nome do cantor de arrocha Nadson O Ferinha, não foi mencionado até o momento. O artista, inclusive, não participou da festa do campeão, no último final de semana, no bairro de Cajazeiras, em Salvador.

A estreia do documentário está marcada para acontecer no dia 8 de maio, no Globoplay.