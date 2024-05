Ida de Mani para o Rio teria sido dificultada pela irmã de Davi | A TARDE

O pós-BBB de um campeão do reality nunca foi tão turbulento quanto está sendo para Davi Brito. Em meio às diversas polêmicas, mais uma surgiu. Isso porque segundo o portal LeoDias, a irmã do campeão, Raquel, responsável pelas redes do brother e a conexão entre a família e a TV Globo, dificultou a ida de Mani Reggo e o pai de Davi, Demerval de Brito, para o Rio de Janeiro para assistir a final do programa.

>> Davi confirma término com Mani e dispara: "Não soube me respeitar"

De acordo com o site, na véspera da final do programa, Raquel confirmou aos dois que eles iriam ao Rio de Janeiro assistir a final do programa. Mani e Demerval ficaram prontos e de malas arrumadas aguardando um retorno sobre passagens e hospedagens para ir ao Rio de Janeiro de 9h da manhã até 22h e não obtiveram nenhum tipo de contato.

Responsável por fazer a conexão da TV Globo com os familiares, a irmã de Davi alegou aos dois que a emissora não havia ainda enviado as coordenadas sobre passagens e hospedagens. Diante disso, Mani e Demerval de Brito correram atrás e adquiriram hotéis e passagens para as 6h de terça-feira, dia da final do programa.

Ainda segundo o portal, a TV Globo só foi descobrir que Mani Reggo e o pai do brother estavam no Rio de Janeiro graças a vídeos compartilhados por perfis de fofoca que mostravam a empresária em terras cariocas.