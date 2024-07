Atriz trans diz que pode ter engravidado mulher durante filme pornô

Emily Narizinho é famosa no mundo pornô - Foto: Reprodução

Atriz pornô, a mulher trans Emily Narizinho surpreendeu os seguidores nesta quinta-feira, 11, ao dizer que pode ter engravidado uma parceira de gravações de filme pornô.

Narizinho divulgou a conversa com a moça, identificada como Kamila Gravação Baile, mas preservando a identidade da parceira de cena.

"Emily, queria depois falar contigo. Depois que gravam,os quele vídeo, faz dois meses que minha menstruação não desce e estou com alguns sintomas. Não tive relações com ninguém sem proteção, a não ser com você depois do baile. Antes de fazer qualquer coisa, queria te comunicar antes", dizia a mensagem. Em seguida, Emily envia vários áudios a Kamila, cujo conteúdo não foi divulgado.

"Então, gente: eu e essa menina da gravação, a gente foi a uma festa e já estava marcando de gravar e tal. Voltamos juntas pra casa, aí aproveitei que a gente estava arrumada pra já gravar. A gente foi gravar, organizei as luz, fui procurar camisinha e não tinha, só tinha lubrificante. Fomos tentar pedir, não tinha farmácia aberta de madrugada", começou Emily.

"Ah, meus exames e os dela estavam ok, então vamos fazer sem [camisinha]. A gente gravou a cena e foi um pouco [de ejaculação] dentro. Eu estou acostumada a 'comer' só homens, não mulheres. Faz três meses que estou ficando só com mulheres. O único homem que eu fiquei foi ontem. Eu, acostumada a ficar com homem, foi dentro [a ejaculação] e depois eu tirei. Aí ela falou: 'estou tomando remédios, está tudo normal, não se preocupa'. Bom, hoje em dia tem DIU, né, e foi a primeira vez que fiquei com uma mulher sem preservativo", ainda explicou Emily.

A influencer pornô falou que tem, sim, planos de ser mãe, mas que seria algo pro futuro e planejado.

"Gente, é sério, eu sempre tive vontade de ter filho, mas nunca tipo agora, nesse momento, entendeu? Eu trabalhando com isso [conteúdo adulto]. Eu queria me estabilizar, não precisar mais trabalhar com conteúdo nem nada. Para ter um filho, cuidar, até mesmo pelo julgamento, porque já é um julgamento eu ser trans e ter filho. Ser trans, ter filho e trabalhar com isso. Eu estou apavorada, a menina também. Eu realmente não sei o que fazer", completou.

"Se um homem [cis] já fica nervoso quando engravida a mulher, eu fico imaginando eu. Se eu estou ali, predestinada a querer, eu já estava preparada, mas eu não estou preparada para nada", desabafou Emily, que deve conversar com a suposta grávida em breve.

"Eu estou muito assustada. Não sei o que vamos fazer. A gente ainda vai conversar sobre isso, porque ela não é daqui de São Paulo, então a gente vai ver de se encontrar pessoalmente. Não vou expor a menina, porque eu não sei o que a gente vai fazer. Eu não estou preparada pra isso e ela também não deve estar. Eu sei que é a responsabilidade minha, responsabilidade dela, somos dois adultos, mas eu fui pega totalmente de surpresa assim", finalizou.