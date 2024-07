Expert em surubas, Pepita dá dicas: 'Vá com o maxilar bem treinado'

Artista é trans - Foto: Divulgação

Uma das cantoras mais conceituadas no universo LGBTQIAPN+, Pepita revelou que já foi viciada em sexo grupal. Em entrevista ao programa "Surubão", a artista deu dicas para quem quiser se aventurar no universo das orgias.

"Você que for convidado para um surubão, já vai com o pensamento que você tem que botar a sua alma para trabalhar naquele momento todo, a mão tem que estar bem solta, o maxilar tem que trabalhar, tem que estar bem treinado, e entregar", declarou ela, que hoje vive casamento aberto com Kayque Nogueira.

>> Famosos celebram descriminalização da maconha: “Grande dia”

>> Irmã de Davi, Raquel nega estar escorada na grana do campeão do BBB

Além disso, a artista ressaltou, em tom de brincadeira, que é necessário deixar a "dignidade bem longe" para "ser feliz" em um surubão.

"Eu gostava muito. Teve uma época em que eu fiquei um pouco viciada, sentia falta. Quando era assim: João e Maria, falava: 'Ai, não? Chama o Pedro e o André também?.' E aí chegou uma época em que eu tinha até contatos. Mas era tudo organizadinho, usando preservativo, cada um no seu quadrado."

Após o casamento, Pepita parou de frequentar orgias, mas segue convidando um 'terceiro elemento' para transas com o marido.

"Casada, mãe, eu estou numa fase de trisal, querendo dar uma abertura na relação? É, uma marmitinha com uma tampinha suada."