Áudio de Luísa Sonza chorando para ex vaza na web: "Me respeita, cara" | A TARDE

Um áudio de Luíza Sonza para um ex-namorado vazou nas redes sociais e causou alvoroço entre fãs. O destinatário das mensagens, no entanto, não foi identificado.

Entre as possibilidades estão o humorista Whindersson Nunes, o cantor Vitão e o influenciador Chico Moedas. Internautas pontuam, no entanto, que pode se tratar de um outro ex da cantora não divulgado.

"Só quero dizer que não é legal isso que você faz comigo. Não é a primeira vez isso que você tá fazendo comigo. Isso é muito irresponsável da sua parte. Você não pode fazer o que quiser comigo, achar que pode chegar na minha casa, entrar na minha casa e fazer o que quiser, a hora que quiser", diz a cantora.

Em outro momento, chorando, ela segue: "Não, sei. Eu só tento não machucar os outros. Mas você está me machucando. Eu deveria estar me escolhendo agora e eu não tô. Tô, de novo, chorando aqui, me atrasando pro meu trabalho. Eu tenho dois shows hoje e eu tô me atrasando pra mandar essa m*rda desse áudio pra você".

"Me respeita, cara. Para de fazer o que você quiser. Você acha que você é quem pra mexer assim, pra machucar assim os sentimentos dos outros, as pessoas, a vida dos outros? Achando que pode entrar e sair a hora que quiser".

A mensagem será usada na música 'Interlúdio de Amor', que será lançada durante a madrugada. Confira o áudio na íntegra.