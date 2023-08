Bailarina de Anitta revela ter participado de 'suruba' com a cantora

Ohana Lefundes, bailarina que faz parte do grupo de dança de Anitta, que já foi apontada como affair da cantora, disse que já participou de uma “suruba” com a artista e outras pessoas, na segunda-feira, 7, durante episódio do podcast Pod Dar Prado. A revelação foi feita após questionamento da apresentadora do programa, Gabi Prado.

“Já rolou um ‘surubão de Noronha’ entre vocês, assim, louco?”, perguntou Gabi, fazendo referência ao meme sobre possíveis sexos grupais na ilha paradisíaca, apontados por internautas nas redes sociais. Ohana ficou constrangida e demorou a responder, mas confirmou.

A apresentadora também chegou a perguntar quem eram as outras pessoas que haviam participado, mas a bailarina não quis responder. “Ah, mas aí envolve outras pessoas, né?”, disse. Gabi Prado insistiu para saber quem eram as outras pessoas que estavam com Ohana e Anitta, mas ela recusou a falar.