Bateu saudade? Davi 'chora' na web ao falar sobre solteirice; VÍDEO | A TARDE

Bateu saudade? Davi apareceu “chorando” nas redes sociais ao falar sobre sua solteirice, na tarde deste domingo, 19. O campeão do BBB 24 voltou para o clube dos solteiros após a influencer digital Mani Reggo colocar um ponto final no namoro com ele, no dia 20 de abril. [Assista vídeo abaixo]





Reprodução/Redes Sociais

A encenação do choro ocorreu enquanto Davi respondia a dez perguntas enviadas pelos seguidores na caixinha de perguntas do Instagram. Entre elas, um internauta perguntou se ele já havia encontrado um novo amor.



Em tom de brincadeira, o baiano respondeu imitando uma pessoa chorando e afirmou que "não" encontrou um novo amor desde o fim do relacionamento com Mani Reggo.

