Bianca Andrade sofre acidente de carro com filho | A TARDE

A influenciadora Bianca Andrade, a Boca Rosa, de 29 anos, e o filho, Cris, de 2, sofreram um acidente de trânsito na madrugada desta quinta-feira, 2, na Via Dutra, em Barra Mansa, sul do Rio de Janeiro. No carro, estavam também o motorista e a babá de Cris.

Eles saíram de São Paulo e seguiam para o Rio. O motorista teria perdido o controle da direção do automóvel, que saiu da pista e bateu contra uma árvore. A equipe da CCR RioSP, concessionária que administra a rodovia, prestou socorro.

De acordo com o g1, a assessoria de imprensa de Bianca informou que todos estão em observação e passam bem. Apenas o motorista não se feriu, os outros foram levados para um hospital particular da cidade com ferimentos leves.

Veja como ficou o carro:

Motorista teria perdido o controle do automóvel | Foto: Divulgação | Polícia Rodoviária Federal