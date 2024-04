Billie Eilish coloca todos os seguidores nos melhores amigos | A TARDE

A cantora norte-americana, Billie Eilish, surpreendeu seus seguidores no Instagram, nesta quinta-feira, 4, ao incluí-los na lista de melhores amigos. A funcionalidade permite compartilhar stories apenas com um grupo seleto de seguidores.

Porém, a ganhadora do Oscar 2024 na categoria de Melhor Canção Original, pela canção "What Was I Made For?" não selecionou apenas parte dos seguidores, mas todos os 110 milhões. A ação faz farte de uma estratégia de lançamento de um novo single ou álbum, mas os detalhes ainda não estão confirmados. Na quarta-feira, 3, a cantora postou algumas fotos de lambe-lambe em várias ruas do mundo com a frase “DO YOU KNOW HOW TO BEND?”, “Você sabe se curvar?”, em tradução livre.

A inclusão automática de todos os usuários que começam a seguir a cantora no Close Friends ainda não teve sua metodologia explicada.