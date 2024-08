Bob Esponja está no espectro autista, revela dublador original

- Foto: Reprodução | Nickelondeon

Dublador original de Bob Esponja Calça Quadrada, Tom Kenny revelou que acredita que o "superpoder" do personagem é seu autismo. Durante a Motor City Comic Con 2024 em Detroit, Kenny lembrou de uma ocasião em que foi questionado por uma pessoa no espectro autista se o personagem também era autista.

"Pessoas no espectro realmente se identificam com o Bob Esponja (...) ele também está nesse espectro. A última vez que fui na Comic Con de Texas foi a primeira vez que me perguntaram isso. Uma pessoa que, obviamente estava no espectro, veio até mim e falou 'Eu tenho uma pergunta para você, Tom Kenny. Bob Esponja é autista?' e eu falei 'Sim, claro! Claro que ele é!' e eu falei 'Sabe, esse é seu superpoder, do mesmo jeito que é seu superpoder", contou ele.

Kenny já havia abordado o autismo de Bob Esponja durante participação no podcast de Marc Maron em outubro de 2012. Ele comentou que o personagem é obcecado por seu trabalho, muito dedicado e se aprofunda intensamente nas coisas, características que ressoam com crianças no espectro autista.

"É engraçado, é essa coisa em que você está apenas tentando fazer algo divertido e que faz as pessoas rirem e nos faz rir, mas tem todas essas outras coisas que pode fazer. Obviamente você não está pensando nisso quando está fazendo isso, mas uma vez lançado no mundo, ele terá usos diferentes. E a questão do autismo surge com tanta frequência que eu gostaria que alguém escrevesse um trabalho de conclusão de curso ou um tratado sobre o assunto", disse.