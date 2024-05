Britney Spears tem recaída com às drogas, diz site | A TARDE

Britney Spears teria voltado a usar drogas e estaria com a saúde mental debilitada por conta do vício, publicou o site TMZ com informações de fontes próximas à Princesinha do Pop.

A cantora estaria abusando de álcool e drogas, que já foram um problema na sua vida, além de ter deixado de tomar os remédios que a mantêm bem. Os amigos, inclusive, acreditam que uma nova tutela poderia ajudar a artista. Britney ficou sob tutela de seu pai durante 13 anos, de 2008 a 2021.

Amigos e pessoas próximas à cantora revelaram estar preocupados com a situação e afirmam que ela tem se tornado um risco à própria saúde e pode se machucar.

Segundo essas pessoas, a relação entre Britney Spears e seu novo namorado, Paul Soliz, também não vai bem. Vale lembrar que eles teriam brigado de maneira violenta em um hotel recentemente, após uma noite de bebedeira.

