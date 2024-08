Bruna Marquezine e João Guilherme decidem aumentar família

A atriz Bruna Marquezine e o ator João Guilherme - Foto: Reprodução

A atriz Bruna Marquezine e o ator João Guilherme vivem um romance desde o ano passado e, há poucas semanas, assumiram o caso após serem flagrados aos beijos em um aeroporto. Por outro lado, o casal ainda insiste em manter a discrição nas redes sociais.

Apesar de não tirarem fotos juntos, em uma recente viagem ao Japão, o casal tomou uma importante decisão: adotar um cachorro para cada.

De acordo com o jornalista Matheus Baldi, do site Glow News, ela e o cantor adotaram os animaizinhos após a viagem especial, o que seria uma forma de marcar este momento do namoro. Logo, a notícia repercutiu e fãs de Marquezine relembraram que ela já passou por algo parecido.

Bruna namorou com o empresário Enzo Celulari, filho de Claudia Raia e Edson Celulari. A atriz adotou uma gatinha junto com ele. Inclusive, quando romperam, eles continuaram se vendo por conta da guarda compartilhada.