VÍDEO: Simone Mendes faz forte desabafo sobre filho do goleiro Bruno

Bruninho cresceu sem a mãe, que foi assassinada quando ele ainda era um bebê

A cantora Simone Mendes utilizou as redes sociais para fazer um rápido desabafo sobre a vida de Bruninho, filho de Eliza Samudio e do ex-goleiro Bruno. Ela comentou sobre a situação em que o jovem goleiro de apenas 14 anos foi contratado pelo Botafogo após ter sido expulso da base do Athletico-PR por mau comportamento.

“Estava dando uma passada na internet e vi uma matéria do Bruninho, filho do goleiro Bruno. Tem pessoas que não sabem o que o filho representa na vida e o que ele pode representar no futuro. Veja só a minha situação… Vamos falar de mim. Eu nasci em uma família muito humilde, muito pobre mesmo. E se os meus pais não tivessem lutado para criar a gente… olha o que a vida fez, né?”, disse Simone.

Bruninho cresceu sem a mãe, que foi assassinada quando ele ainda era um bebê. Ele também não teve a paternidade reconhecida pelo atleta, que foi condenado como o mandante do crime.

O adolescente foi criado pela avó materna e deu seus primeiros passos na carreira do futebol. O goleiro Bruno estaria tentando uma aproximação com o menino, segundo informações que circulam nas redes sociais.

"Eu olho para a história desse menino que foi rejeitado, e hoje ele começando a escrever uma carreira lindíssima de sucesso. Assinou no Botafogo, que coisa linda! Então, é sobre amar, é sobre zelar pelo que Deus colocou em suas mãos, do que Ele lhe deu para cuidar, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Não entendemos o propósito de Deus, mas precisamos confiar”, completou a cantora.

