Bruno Gagliasso diz que perdeu virgindade aos 13 anos: "Meu presente" | A TARDE

O ator Bruno Gagliasso fez revelações sobre sua intimidade durante novo episódio do programa 'Surubaum', que contou com a participação de Karol Conká e Valentina Bandeira. O artista de 42 anos relembrou sobre o momento em que perdeu a virgindade, com apenas 13 anos.

A conversa teria começado após Valentina contar que, quando era mais nova, um colega teria recebido como presente de aniversário uma noite com uma garota de programa. O relato fez com que Gagliasse contasse a sua história.

"Foi meu presente de 13 anos de idade. Minha primeira vez foi com uma garota de programa, uma prostituta, e foi traumático. Hoje vejo que foi traumático", relatou o ator, que explicou os prejuízos futuros.



"É que nem a pornografia. Você cresce, principalmente o menino, achando que o sexo, que o amor, é o que a gente vê na pornografia. Não é", completou Bruno.



