Cachorro robô do Alok: DJ apresenta mais novo membro da família | A TARDE

Alok comunicou nesta segunda-feira, 26, a chegada de um cachorro robô para a família. Agora somos 6. Sim, é de verdade. Como ele deveria se chamar?", escreveu o DJ.

O DJ ainda usou as redes sociais para questionar qual nome poderia escolher para o animal robô.

Gosto por tecnologia

Alok tem mostrado um gosto particular por tecnologia, que tem ficado presente também em seus shows. No entanto, o uso de equipamentos como drones nem sempre geram o resultado esperado.

No final do último ano, uma mulher sofreu um acidente durante o show de Alok em Jurerê Internacional, Florianópolis, Santa Catarina, quando foi atingida na cabeça por um dos drones utilizados na apresentação do DJ.

e o drone do show do alok que caiu e enroscou no cabelo da mulher pic.twitter.com/eYySufiCVI — luscas (@luscas) December 31, 2023