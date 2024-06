Caetano Veloso é processado por ex-governanta; entenda | A TARDE

O cantor Caetano Veloso e a sua esposa, Paula Lavigne, estão sendo processados pela ex-governanta, chamada Edna, que trabalhou para o casal por mais de 20 anos. Segundo a Veja SP, a ex-funcionária entrou com duas ações trabalhistas, na Justiça do Rio de Janeiro, após ser demitida.

O valor total pedido por Edna, que inclui adicional noturno, acúmulo de função, horas extras, incorporação de remuneração, entre outros, é de R$ 2,6 milhões de indenização trabalhista. A reportagem diz que a ex-funcionária teria sido acusada de furto de dólares e tido o celular confiscado por Paula. Em nota, a defesa da ex-governanta disse que ela foi vítima da mulher de Caetano.

“Edna é, na verdade, vítima de Paula Lavigne. Durante os 22 anos em que trabalhou na residência do casal, Edna foi submetida a um padrão sistemático de abusos psicológicos e morais, fatos que ainda serão levados ao conhecimento do Judiciário Trabalhista em momento oportuno”, afirma a nota divulgada no último sábado, 25.

A defesa dela diz ainda que Paula “iniciou uma investigação privada” após o sumiço de uma quantia de dólares em sua casa. “Para isso, valeu-se de métodos pouco democráticos e gravíssimos para inquirir funcionários - dentre eles Edna, constante e indevidamente acusada de forma indireta por Paula”.

Ainda de acordo com os advogados da ex-funcionária, ela teria entregado extratos bancários dos últimos 7 anos, além de ter o celular confiscado pela mulher de Caetano. “Violou o sigilo de suas comunicações, acessando conversas pessoais e fazendo backup dos dados privados de Edna”, pontua o texto.

Caetano e Paula Lavigne ainda não se pronunciaram sobre a nota divulgada.

Leia a nota na íntegra:

Em resposta à matéria publicada na Veja São Paulo, que expôs o nome completo de nossa cliente, Edna Fonseca, e narrou a ação judicial trabalhista que ela iniciou contra a ex-patroa, Paula Lavigne, publicamos uma nota de esclarecimento e contextualização dos fatos. pic.twitter.com/n5mH7XsXFh — Gabriella Ventura (gabriellamvt.bsky.social) (@gabriellamvt) May 25, 2024

