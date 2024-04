Calote? Show da cantora Ludmilla vira caso de Justiça; entenda | A TARDE

A cantora Ludmilla tem atravessado alguns problemas de ordem judicial no que diz respeito a um de seus shows. Poucos dias depois de performar uma apresentação marcante no Festival de Coachella, a artista poderá ter que marcar uma data para subir aos palcos no pequeno município de Cruzeiro, no estado de São Paulo.

O motivo da agenda seria um show marcado pela funkeira e o empresário Alexandre Alberto Montesino Baptestini, que iria acontece em 2019. No entanto, a cantora teria sofrido uma contusão e ficado impossibilitada de participar do "Baile do Bixo FACIC". Eles respondem por uma “ação monitória” movida por uma empresa.

Posteriormente, ela e o agente não se movimentaram para organizar uma nova data de apresentação, que já havia tido o cachê pago antes de se machucar, no valor de R$ 65 mil, além de despesas em alimentação, que foram R$ 2.750.

A informação foi divulgada pela coluna da Fábia Oliveira, do site Metrópoles. Passados quatro anos do episódio, a artista e o empresário, segundo a empresa, nunca ofereceram a data para o show. Diante disso, o caso acabou parando na Justiça com o pedido de que ela seja marcada e o show realizado.

Com isso, Ludmilla terá que apresentar cinco datas para que uma seja escolhida pela empresa contratante. O caso era tratado como segredo de justiça, mas, no último dia 9 de abril, o sigilo foi derrubado pela juíza.