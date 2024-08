Cariúcha detona Jojo Toddynho: "Não tem mais carreira”

Jojo Toddynho e Cariúcha - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A apresentadora do Fofocalizando, Cariúcha, afirmou que a cantora e empresária Jojo Toddynho “não tem mais carreira”, durante a entrevista que concedeu ao programa ‘De Frente com Blogueirinha’. A influencer e a vencedora da 12ª edição de A Fazenda trocam farpas públicas e são inimigas declaradas na web.

Ainda na entrevista, a apresentadora Blogueirinha questionou “Ela está sem carreira? Mas ela fala que ela que te deu uma carreira”, e a convidada rebateu: “Então o Caco Barcellos é louco, e a Globo também. Está tirando a credibilidade da Rede Globo. Quem me deu uma carreira se chama Rede Globo de televisão e Caco Barcellos. A Globo me fez me tornar a mãe da internet”.

