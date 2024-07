Cariúcha é levada para UTI após 7 horas de cirurgia; saiba mais

Apresentadora passou por cirurgia por causa de um quadro de hemorragia abdominal - Foto: Reprodução | Instagram @cariuchaoficial

A apresentadora Cariúcha, conhecida por seu trabalho no programa Fofocalizando do SBT, foi internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital São Luiz, em São Paulo, após uma cirurgia que durou cerca de sete horas. A ex-Fazenda foi internada na última quinta-feira (20), e precisou remover 17 miomas do útero.

O susto começou quando Cariúcha sentiu dores abdominais intensas e sofreu uma hemorragia. Ela foi socorrida por seu assessor, Irinaldo Oliver, que mora no mesmo condomínio, e rapidamente a levou para o hospital.

“Aconteceu isso na madrugada. Ela começou a sentir fortes dores na barriga e ela me chamou no apartamento dela. Ela estava sangrando muito”, disse em entrevista Irinaldo ao portal Leo Dias.

Essa não foi a primeira vez que a apresentadora teve problemas de saúde por causa dos miomas. Em março deste ano, ela tinha realizado um procedimento emergencial semelhante. O diagnóstico de miomas foi confirmado recentemente, e a cirurgia foi necessária para preservar seu útero.

Miomas são um problema de saúde comum entre mulheres em idade fértil. De acordo com a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), cerca de 80% dessas mulheres enfrentam essa condição no Brasil.

O especialista em ginecologia e obstetrícia, Dr. Alexandre Silva e Silva, destacou a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado para preservar a saúde uterina. "Com tratamento precoce, através de procedimentos minimamente invasivos, é possível remover os nódulos de mioma sem grandes danos ao útero, simplificando a restauração do órgão", explicou o médico.