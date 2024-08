Carolina Dieckmann abre o jogo e revela se beijaria mulheres

Carolina Dieckmann não hesitou na hora de responder - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Carolina Dieckmann abriu o jogo e revelou se beijaria outras mulheres. A atriz abriu uma caixinha de perguntas no Instagram nessa quarta-feira, 31, e um fã fez um questionamento sobre o assunto.

Sem hesitar, ela disse que talvez. “Vocês estão afim hoje de polemizar, né? Já começou assim. Em cena, óbvio, beijaria muito. Fora de cena, talvez. Não nesse momento. Sou apaixonada pelo meu marido e só tenho vontade de beijar ele.”

Na oportunidade, a atriz disse que a vida reserva surpresas. “Nesse momento, não. Mas, é aquela coisa, né gente. A vida pode trazer surpresas. Vai que.”

A ex-global é casada com Tiago Worcman há 17 anos, e juntos, tiveram um filho, José Worcman, de 16 anos. Recentemente, Carolina completou 21 de relacionamento — juntando namoro e casamento — com o marido e se declarou na web.



“21 anos de nós hoje; no Dia de Santo Antônio, no prédio de nome Santo Antônio, você me pediu em namoro e eu disse um sim que ecoa até hoje e que eu sigo repetindo de lá até Deus sabe quando, mas que ainda hoje eu desejo que seja por toda nossa vida... Nam, como esse encontro é abençoado... e como abençoa os nossos dias juntos. Que sorte, que f**a. Eu me sinto um pedaço de infinito quando tô nos seus braços, e não acredito o tanto que não gosto só de imaginar um dia sem você. 21 anos. Um amor maior de idade e do tamanho do mundo. Eu te amo e quero dizer sim um bilhão de vezes mais. Sou mais porque sou sua. Sua... nam”, escreveu.