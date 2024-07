Casa construída por Davi pode ser alugada por valor 'astronômico'

Campeão do BBB-24, Davi Brito - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após faturar quase R$ 3 milhões com o grande prêmio do BBB24, o baiano Davi Brito está investindo a grana na compra e construção de imóveis para gerar uma 'rendinha' a mais, com aluguel.

Um dos imóveis, localizado em um condomínio em Barra do Jacuípe, na Linha Verde, litoral baiano, está disponível para aluguel, e os valores chamam atenção.

De acordo com a corretora de imóveis Larissa Costa, que está cuidando do aluguel do imóvel construído pelo ex-BBB, a casa, que comporta 15 pessoas, está podendo ser alugada pelo valor de R$ 3 mil por final de semana, podendo chegar a R$ 18 mil no período do Réveillon.

Aos interessados, a corretora ainda anunciou um 'precinho da favela' para os dez primeiros que alugarem a casa. Na condição, a diária sairá pelo valor de R$ 2,5 mil. No valor do aluguel, não está incluso a taxa de manutenção cobrada, no valor de R$ 170.

A casa possui quatro quartos, sendo duas suítes, e também dois banheiros sociais. No vídeo divulgado pela corretora nas redes sociais, é possível ver o tour pela casa, que também conta com uma piscina.