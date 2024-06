Davi revela como está gastando os R$ 2,9 milhões do BBB; confira

O baiano campeão do BBB 24, Davi Brito, - Foto: Reprodução | Redes sociais

O baiano campeão do BBB 24, Davi Brito, | Foto: Reprodução | Redes sociais

O campeão do BBB 24, Davi Brito, já começou a realizar algumas metas com os R$ 2,92 milhões que ganhou de prêmio no reality show.

Davi revelou que está investindo nos imóveis e construindo para si uma mansão do zero e toda planejada. Além disso, também comprou um apartamento para a mãe, Elisângela e para o pai, Dermeval. Já para Raquel Brito, sua irmã, ele está bancando todos os custos com a autoescola.

“Estou construindo minha casa do zero. Quero toda planejada, organizadinha, sabendo onde fica cada planta. Sou virginiano (risos). Os projetos já começaram. É o que já gastei comigo. Decidi primeiro investir o dinheiro para ter uma base e ir crescendo aos poucos, com planejamento. Depois, falei para minha mãe que ela não precisa mais trabalhar. Já fez isso a vida toda. Agora quero dar conforto a ela”, contou ao portal Extra.

Desde que saiu do confinamento, o baiano está aproveitando para curtir alguns privilégios da vida de milionário e tem alugado mansões, feito passeios de jet ski e confraternizações regadas a churrasco e bebidas.

Com a vida toda planejada, Davi as suas próximas metas consistem em tirar habilitação de lancha e jet ski, conhecer a Europa e ir a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Segundo o campeão do BBB, a meta é passear mais, visto que nunca conseguiu tirar férias.

O baiano não deixou o sonho de cursar medicina de lado e ainda pensa em “vencer na vida por meio dos estudos”:

“Desde criança eu sonho com isso. O pobre só vence na vida por meio dos estudos. Eu sempre quis estudar, estudar, estudar para virar doutor. Sempre falei isso com a minha mãe. Queria dar uma vida melhor para a minha família. Quero começar a faculdade no ano que vem. Vou fazer o vestibular e, se Deus quiser, vou tirar uma boa nota para entrar e, enfim, poder realizar esse sonho”, completou o baiano.