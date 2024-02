Casal de ex-BBBs critica Fred Nicácio e alfineta: "casado com branco" | A TARDE

O casal de ex-participantes do Big Brother Brasil, Gustavo Marsengo e Laís Caldas, geraram polêmica nas redes sociais após criticarem ou ex-jogador do reality show, Fred Nicácio. As declarações ocorreram durante entrevista para Lucas Selfie, no Youtube.

De acordo com a dupla, o médico surfa em pautas raciais para se promover. As falas polêmicas surgiram durante debate sobre a postura do amigo de Domitila Barros com os realities nas redes sociais.

“Ele é meio cansativo. Eu tenho medo de jogar um par ou ímpar com ele, ganhar, e ele me chamar de racista”, confessou Gustavo.

Já a goiana seguiu a mesma linha e disparou comentários polêmicos sobre o apresentador da Netflix: “Qualquer coisa ele enfia pauta racial. E é casado com um branco”, alfinetou.

Lais e Gustavo foram participantes do BBB 22. Eles se conheceram dentro da casa mais vigiada do Brasil e engataram um relacionamento logo de cara. Já Fred Nicácio participou na edição seguinte.

Assista:

