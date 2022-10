Cássia Kis sobre beijo em Lúcia Veríssimo: "pessoa idiota que eu era"

A atriz Cássia Kis afirmou que o beijo que deu na boca da atriz Lúcia Veríssimo foi um "selo de idiota". Cássia tem sido alvo de ataques após ter feito declarações homofóbicas.

Em resposta, Lúcia resgatou a imagem. "Que sigamos sem hipocrisia e falso moralismo. Sim, foi de verdade esse beijo".

Em entrevista à colunista Mônica Bergamo, ela afirmou que era "uma pessoa idiota". "E ainda há resquícios dessa ignorância".

"A cruz só está mais pesada. Mas eu continuo amando minha cruz, desta vez, com mais fervor", finaliza a atriz.

Em entrevista à Leda Nagle, Kis afirmou que pessoas LGBTQIA+ são uma ameaça à família.

"Não existe mais o homem e a mulher, mas é a mulher com a mulher e o homem com o homem. O que é que está por trás disso? Destruir a família, sem dúvida nenhuma. Mas destruir a família só? Não. Destruir a vida humana. Porque, que eu saiba, homem com homem não dá filho, mulher com mulher também não dá filho. Então, como é que a gente vai fazer?", declarou.