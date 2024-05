Cenas fortes: Rapper de 17 anos morre ao brincar com arma durante live | A TARDE

Enquanto fazia uma live no TikTok, o rapper americano Raleigh Freeman III, também conhecido como rapper Rylo Huncho, morreu após efetuar um disparo na própria cabeça.

LEIA TAMBÉM

Conheça o presidente ultraconservador do Irã que morreu em acidente



Durante a live, ele acena em volta do cano, possivelmente desligando a segurança da arma, aponta a arma para sua cabeça e puxa o gatilho.

O caso aconteceu na quinta-feira, 16, e, inicialmente, acreditava-se que as imagens eram falsas. No entanto, ele foi encontrado morto em casa em Suffolk, cidade do estado americano de Virgínia, nos EUA.

Segundo o Daily Mail, a polícia confirmou que o jovem morreu devido a um "ferimento acidental de bala autoinfligido".

Atenção: as cenas a seguir contém imagens que podem ser sensíveis para alguns públicos.

Publicações relacionadas