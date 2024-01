Choquei perde mais de 1 milhão de seguidores após morte de jovem | A TARDE

Mais de um 1,1 milhão de seguidores deixaram de seguir o perfil da página de fofocas Choquei, no Instagram, nos últimos três dias após a morte de Jessica Vitória Dias Canedo. A jovem foi encontrada morta na última sexta-feira, 22, e familiares afirmam que o motivo foi a divulgação de fake news que a apontavam como affair do humorista Whindersson Nunes.

Na ocasião, supostas conversas entre a estudante e o influenciador foram veiculadas por perfis de fofoca, como a Choquei. Antes da morte de Jessica Vitória Dias, Whindersson chegou a alertar para o erro na publicação e disse que buscaria a justiça.

De acordo com a ferramenta Social Blade, que mede a quantidade de seguidores das redes, desde a morte de Jéssica, a página da Choquei perdeu público. Antes da morte dela, eram mais de 22 milhões de seguidores. Nesta quarta-feira, 27, cerca de 20,7 milhões seguiam no Instagram. No X, antigo Twitter, são 7,8 milhões.

Além disso, com o ocorrido, o perfil também suspendeu as postagens, o que gerou comentários dos internautas. Confira: