Colega processa Jojo Todynho e pede R$ 100 mil após briga na faculdade | A TARDE

Jojo Todynho está sendo processada por uma colega de faculdade após protagonizarem uma briga nos arredores da instituição.

A confusão começou em um grupo de Whatsapp e terminou do lado exterior da instituição de ensino.

Segundo o colunista Leo Dias, que divulgou as imagens, as duas envolvidas gritaram e se xingaram. Em determinado momento, Jojo aponta o celular no rosto da colega e bradou: "Não encosta em mim".

Durante a confusão Jojo teria agredido a colega Gabriela dos Santos do Nascimento e, após passar de carro, a ameaçou. "Tô aguardando seu processo terça-feira, vai tomar na cara de novo sua safada".

Em sua defesa, Gabriela afirmou que respondeu que Jojo não estava na sala de aula após questionamento de outra colega e, no final da aula, quando a cantora chegou, teria lhe acusado de perseguição e intromissão na vida alheia.

Na ocasião, Jojo negou ter agredito Gabriela. "Não agredi ela de jeito algum. Está lá o pessoal da supervisão da faculdade que estava presente para comprovar esse acontecimento de ontem. Muito menos ameacei, porque eu não sou mulher de ameaça".