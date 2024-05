Com seguranças, Davi é flagrado andando por Cajazeiras nesta terça | A TARDE

Davi surpreendeu os moradores de Cajazeiro, em Salvador, na manhã desta terça-feira, 23, ao dar o ar da graça no bairro onde cresceu e foi criado com sua irmã Raquel Brito pela matriarca da família, dona Elisângela Brito.

O campeão do BBB 24 voltou para Cajazeiras para gravar uma nova parte do documentário que conta a sua história de vida, desde a infância até se tornar o vencedor do reality show mais assistido do Brasil.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver Davi Brito acompanhado por uma equipe da TV Globo andando pelas ruas de Cajazeiras. Nas imagens, o campeão do BBB aparece conversando com moradores e sendo tietado por fãs, que pedem fotos.

Além da produção da Globo, o brother está sendo acompanhado por sua irmã, Raquel Brito, por sua equipe e por seguranças.

Assista:





Reprodução | Redes Sociais