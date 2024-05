Com "vida social ativa", Belo viveu romance com modelo presa em 2021 | A TARDE

Separado de Gracyanne Barbosa, oficialmente, desde o úlimo dia 18 de abril, o cantor Belo se pronunciou sobre uma suposta amante que veio à tona nesta segunda-feira, 6.

Trata-se da modelo, atriz e empresária Rayane Figliuzzi, que tem 26 anos e é dona de uma marca de biquínis e acumula mais de 100 mil seguidores nas redes sociais.

Porém, o que chama mais a atenção não é o lado artístico da empresária. Em 2021, Rayane foi presa no Rio de Janeiro por estelionato. Ela foi denunciada pelo Ministério Público (MP) de Santa Catarina, acusada de colaborar com uma quadrilha especializada em aplicar golpes, segundo reportagem do g1.



Rayane ganhou notoriedade em 2016, quando foi a musa do clipe da música 'Aquela Mina', de MC Mateus. Na época, ela estudava atuação na escola do diretor Wolf Maya.

A suposta traição de Belo foi noticiada pelo portal Leo Dias. Segundo o colunista, Belo chegou a dar um carro zero à modelo e financiou um apartamento de luxo em condomínio onde moram famosos como Cauã Reymond.

À colunista Fábia Oliveira, Belo afirmou que segue solteiro, mas sua vida social está ativa. "Estou solteiro, mas a vida social está ativa e, consequentemente, conhecendo novas pessoas. Mas, de fato, sigo solteiro", contou.

