Gracyanne Barbosa deixa de seguir Belo nas redes sociais | A TARDE

Após a separação que viralizou e comoveu os fãs de Belo e Gracyanne Barbosa, seguidores da musa fitness observaram, neste domingo, 5, que ela deixou de seguir o ex nas redes sociais. Já ele, ainda segue a modelo.

Os dois tiveram uma separação polêmica, após 16 anos de relacionamento. Recentemente, Gracyanne lamentou em seu Instagram, a situação conturbada, devido ao seu envolvimento com o personal Gilson de Oliveira, mas disse que não se permite sofrer por valorizar aspectos positivos de sua vida.



"Estou triste, mas não sofrendo. Não me permitiria isso. Afinal, todos os dias Deus me presenteia com a dádiva de abrir os olhos", disse ela ao rebater a ironia de um seguidor, num comentário de um vídeo em que ela aparece no pole dance.

