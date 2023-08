Coração recebido por Faustão opera dentro da normalidade, diz hospital

O apresentador Fausto Silva continua intubado na UTI do hospital Albert Einstein após passar por transplante de coração no domingo (27). As informações foram divulgadas em um boletim médico divulgado nesta segunda-feira,28. De acordo com o hospital, as funções do novo coração estão de acordo com o esperado.

"O paciente Fausto Silva, que foi submetido ontem, dia 27 de agosto, a um transplante de coração no Hospital Israelita Albert Einstein, permanece na Unidade de Terapia Intensiva sob sedação e respirando com auxílio de ventilação mecânica. Seu estado clínico é estável e as funções do coração estão de acordo com o esperado para as primeiras 24 horas", diz o boletim assinado Dr. Fernando Bacal, cardiologista.

Faustão estava em segundo lugar na fila de espera por um coração, de acordo com a Central de Transplantes do Estado de São Paulo.

A equipe médica que cuidou de Faustão recebeu a oferta do órgão na madrugada de domingo. Segundo o Ministério da Saúde, o apresentador foi priorizado na fila de espera por conta do seu estado de saúde, que era considerado grave.

"A seleção gerada para a oferta do coração deste receptor, através do sistema informatizado de gerenciamento do sistema estadual de transplantes, trouxe 12 pacientes que atendiam aos requisitos. Destes, quatro estavam priorizados, sendo que o paciente ocupava a segunda posição nesta seleção", afirmou a Central de Transplantes do Estado de São Paulo. Faustão tem o tipo sanguíneo B, segundo a Central. O tempo de espera por um transplante de coração, para potenciais receptores desse grupo é de 1 a 3 meses.