Cristian Bell 'adota' bebê de Mendo: "A vida me deu um novo filho" | A TARDE

Provando que a amizade com Rodrigo Amendoim vai além da vida, o influenciador digital e empresário Cristian Bell está prestando apoio ao pequeno Moisés, filho do blogueiro com a jovem Luise Barros. Emocionado, o humorista prometeu que vai ficar bem após a trágica perda do amigo para proteger o bebê. “Vou me cuidar pra dar o meu melhor pra você”, garantiu.

O garotinho tem apenas 9 meses e ficou órfão de pai. Herdeiro legal da herança de Amendoim, ele será o único familiar a ter direito ao que ‘Mendo’ conquistou durante a vida. "Os bens do Rodrigo serão destinados todos ao Moisés”, explicou Cristian.

O influenciador também pediu forças divinas para seguir em frente e proporcionar uma infância e adolescência boa para Moisés: “que Deus me fortaleça para ajudá-lo a não ter nenhum trauma que o pai teve! Se Deus quiser, ele vai estudar nos melhores colégios e nunca passar fome".