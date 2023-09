Cristiano Ronaldo Jr: Luva de Pedreiro será pai de um menino

O sexo do primeiro filho do influenciador digital, Luva de Pedreiro, foi enfim revelado. Em uma festa em um condomínio de luxo do Recife, Luva e sua companheira, Tavila Gomes, descobriram que serão pais de um menino. O nome, no entanto, ainda não foi revelado.

Luva havia anunciado na última semana que, caso a criança fosse menino, se chamaria Cristiano Ronaldo Jr., em homenagem ao jogador portiguês, de quem ele é fã declarado.

"O dia mais feliz da minha vida. Vem Cristiano Ronaldo", escreveu Luva.

Vestidos de branco, Luva e a mãe da criança, Tavila Gomes, fizeram uma contagem regressiva e abriram uma caixa, de onde saíram balões azuis. Uma fumaça azul também foi disparada ao redor dos papais.

