Da areia de Copacabana à gloss; fãs vendem itens do show de Madonna | A TARDE

O show de Madonna foi e continua sendo o grande assunto deste mês de maio. A diva do pop, que fez um show gratuito na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no último dia 4, veio ao Brasil comemorar os 40 anos de carreira. E, a população, com seu jeitinho brasileiro de sempre, encontrou uma maneira de ganhar uma 'grana' com esse momento histórico: colocar à venda alguns itens relacionados ao show, incluindo a areia da praia onde aconteceu o evento.

As vendas estão sendo feitas pelo site eBay e os fãs podem encontrar pacotes de areia por US$ 8,99, o equivalente a cerca de R$ 46. O anúncio diz que o item é uma "relíquia exclusiva da Madonna Celebration Tour no Rio de Janeiro".

Madonna fez doação milionária ao RS durante passagem pelo Brasil

"Este é um item colecionável exclusivo da Madonna Celebration Tour no Rio de Janeiro. Apresenta um lindo design de areia que captura a essência da celebração. É um complemento perfeito para qualquer coleção de recordações e lembranças de viagens. O item é cuidadosamente elaborado para detalhar os diversos aspectos do show. A areia foi do show na praia", escreveu o anunciante.

Além da areia da praia, os brasileiros estão vendendo também outros produtos relacionados ao show. Um copo térmico exclusivo, distribuído na área VIP por um patrocinador, foi vendido por cerca de R$ 2,5 mil. Já em outro anúncio, o vendedor oferece um kit com bandeira, boné e uma revista, por R$ 3,1 mil. Alguns perfis também estão vendendo um gloss lançado pela Cimed, o Carmed Madonna, que foi distribuído gratuitamente durante o show.



