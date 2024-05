Dançarina de Leonardo desabafa após polêmica da calcinha: “Absurdo” | A TARDE

Após polêmica que deu o que falar nas redes sociais nos últimos dias, por conta de um vídeo viralizado onde dançarinas do ballet do cantor sertanejo Leonardo aparecem aparentemente sem calcinhas por baixo do figurino de show, uma das moças desabafou sobre a proporção que o vídeo tomou.

Em vídeo publicado nas redes sociais, a bailarina Fernanda Hernandes criticou as mulheres que reforçaram a informação incorreta, que foi desmentida pelo grupo de dançarinas. “Achei que isso ia se encerrar depois do vídeo que nós postamos para dar um posicionamento, uma resposta, mas não, continuou esse assunto absurdo. Eu não sei o que passa na cabeça de uma pessoa para achar que aquilo é verdade”, bradou.

Indignada pela forma como o assunto foi abordado, Fernanda revelou que ela e suas colegas de palco estão recebendo críticas e acusações, além de estarem tendo seu trabalho desmerecido, ao questionarem a “integridade e profissionalismo” de todas.

“Como uma pessoa, em sã consciência, vai achar que nós, bailarinas do cantor Leonardo, iríamos subir no palco de um artista tão renomado e respeitado pelo Brasil sem calcinha? A troco de que? Essa é uma questão que eu não deveria nem estar aqui falando, porque é ridícula”, destacou.