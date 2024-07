Dançarina revela que também foi procurada pelo ex de Iza

- Foto: Reprodução | Instagram

Em meio à repercussão da traição sofrida pela cantora Iza, causada pelo jogador Yuri Lima, um novo capítulo do caso veio à tona após uma dançarina revelar que também foi procurada pelo atleta.

MC Mirella contou que, quando Iza revelou estar grávida, Yuri a enviou mensagem. "Ele tinha me mandado mensagem logo quando saiu que ela estava grávida! Achei estranho, nem respondi! Fui ver agora e ele apagou! Passada", escreveu.

Entretanto, horas depois, a ex-A Fazenda voltou a se pronunciar sobre o episódio e contou que se arrependeu.

"No calor do momento eu comentei aquilo porque eu fiquei com raiva do que ele fez com ela grávida. Vocês também devem ter ficado com raiva. Eu também falei: 'Nem sei o que eu faria se estivesse grávida'... Mas não foi querendo dizer que eu faria algo com quem traiu, pensei sobre mim, me coloquei no lugar dela, poderia prejudicar o bebê", contou.

