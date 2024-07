Iza faz novo pronunciamento sobre traição: “Não sabia”

Artista agradeceu o apoio em uma mensagem de seu perfil no Instagram - Foto: Reprodução | Instagram

Um dia após anunciar que havia sido traída por Yuri Lima, Iza fez um novo pronunciamento nesta quinta-feira, 11. A artista agradeceu o apoio em uma mensagem de seu perfil no Instagram.

"Meus talismãs. Eu não sabia que tanta gente me amava. E que tanta gente ia viver isso comigo. Ainda não consigo responder a todos, mas vou. Porque esse carinho e amor todo merecem meu amor também. Vocês me fazem forte mesmo quando eu não preciso ser. Obrigada por tantas mensagens, flores, textos, diálogos, vídeos e desabafos. Podem ter certeza que realmente estou me sentindo abraçada. Amo vocês”.

A cantora publicou um relato emocionante em suas redes sociais na noite de quarta-feira, 10. Ela disse que o então namorado estava trocando mensagens com uma mulher com quem ele já havia tido uma relação antes.

Mais cedo o jogador admitiu a infidelidade. Ele revelou que passou a madrugada sem dormir, remoendo os erros, e reconheceu que "traiu a confiança" da amada. "Perdi meu chão, minha família", disse.

Pouco antes de Iza falar, Kevelin Gomes, apontada como a amante da situação, se pronunciou sobre o envolvimento com Yuri Lima. Ela declarou que não recebeu qualquer valor pela divulgação das provas e se defendeu:

"Eu compartilhei sim com algumas pessoas da minha confiança, pessoas do meu convívio, do meu conhecimento sobre essa conversa, como qualquer outra pessoa acho que faria. Amiga, eu tô conversando com fulano e tal. Mas eu jamais esperaria que essa pessoa pudesse agir de má fé comigo. Ou jamais pudesse imaginar que teria dinheiro envolvido nessa situação", disse.

