Davi abre o jogo sobre perda de seguidores: “Vivendo em off” | A TARDE

Quando saiu do BBB 24 como campeão da edição, Davi Brito tinha mais de 10,5 milhões de seguidores no Instagram. Depois, no entanto, devido a uma série de polêmicas, o baiano perdeu mais de 1 milhão de admiradores da rede social. Davi comentou, em entrevista ao Jornal Extra, sobre a perda de seguidores.

“Sou humano também, preciso de descanso. As pessoas queriam que da noite para o dia eu já cumprisse tudo o que eu disse que sonhava no BBB. Há tempo para tudo. Estou vivendo um momento crítico nas redes sociais, mas estou lidando com paciência, tranquilidade e tendo controle emocional para lidar com tudo”, disse.

Ele disse ainda que tenta manter a cautela para lidar com a explosão na internet e afirmou que tem “um pouco de racismo” envolvido. “Muitas pessoas não conseguem ver um pobre, preto, da periferia, crescendo na vida”, afirmou.

Além disso, o baiano que “está em paz” com a perda de seguidores, apesar de já ter ficado “um pouco abalado”.

Penso na minha imagem, mas agora estou lidando com tranquilidade. As pessoas que gostam de mim, ficarão por lá. E quem não gosta, vai parar de seguir mesmo. Quem não quiser continuar, tudo bem. Davi Brito ex-BBB

