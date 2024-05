Davi chora com fãs ao lamentar 'momentos difíceis': "Humilhação" | A TARDE

Em meio a um turbilhão de novas emoções após vencer o Big Brother Brasil 24, o campeão do reality show, Davi Brito, se emocionou e chorou durante conversa com fãs.

A conversa aconteceu no Twitter/X após a participação dele no Domingão com Huck. No papo, Davi agradeceu o carinho do público e disse que estava passando por momentos difíceis.

"Obrigado a vocês que me ajudaram a fazer esse movimento, mesmo quando eu estava lá dentro da casa, sem intenção de receber nada em troca, mas fazendo por amar e gostar", iniciou ele.

Ele pontuou que, em meio a tudo que está vivendo, importa saber que há pessoas que o amam e o apoiam.

"Me abraçam, não soltam minha mão por nada. Fico emocionado em saber que eu tenho toda essa torcida maravilhosa", disse ele, aos prantos.

"Vocês me deixam sem palavras, eu choro, meu coração é muito mole", lamentou.

Antes de encerrar a transmissão, Davi agradeceu, mais uma vez, o apoio dos fãs. "Só Deus sabe o que eu passei dentro daquela casa, e vocês sabem também. Racismo, tudo... Humilhação, a edição, todos os processos que eu passei lá não foram fáceis. Vai ficar marcado pro resto da minha vida".

Confira o vídeo.