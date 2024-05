Davi curte jantar com influenciadora em restaurante famoso de Salvador | A TARDE

Os rumores de que o baiano Davi Brito colocou a fila para andar após a separação de Mani Reggo estão cada vez mais fortes. Depois de ser visto com a influenciadora digital recifense Bárbara Contreras na tarde da segunda-feira, 29, o vencedor do Big Brother Brasil 24 foi flagrado acompanhado dela, mais uma vez, agora num famoso restaurante na Av. Lafayette Coutinho, em Salvador, na noite de terça, 30.

Um vídeo, que circula nas redes sociais, mostra a chegada dos dois, sozinhos, no restaurante. Embora não seja possível afirmar que se trata da mesma moça que esteve com Davi na segunda-feira, no condomínio onde ele está hospedado desde que voltou do reality, internautas apontaram que Barbara aparece em registros na própria rede social com a mesma roupa da moça que foi vista jantando com Davi.

Bárbara não negou os rumores e chegou a publicar uma imagem que parece ser no mesmo restaurante do vídeo que circula nas redes, sem dar muitos detalhes. Será que tá rolando de verdade?