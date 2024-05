Davi detona interesse por sua vida pessoal: "vida tem que ser vivida" | A TARDE

Campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito usou as redes sociais nesta quinta-feira, 2, para detonar o interesse por detalhes da sua vida pós o reality show.

Nos últimos dias, após o término com Mani Rego, Davi tem estampado as colunas de entretenimento com rumores sobre sua vida amorosa.

Recentemente ele foi flagrado com uma influenciadora de Recife e aumentou rumores de que teria feito a fila andar.

"Fiquem na paz. Estou dando o meu melhor, vivendo a vida como tem que ser vivida. Para quem está pensando que vai me derrubar, não vai. Se eu canto é: Davi está apaixonado, isso, aquilo... Para com isso, galera. Deixem minha vida", disse o ex-motorista por app.

"Eu sou solteiro. Não posso sair para jantar, para comer um peixe, que ficam falando da minha vida", seguiu ele.

"Se eu quiser conhecer uma menina, estou solteiro, faço o que eu quiser, a vida é minha. Vou seguir minha vida em paz, vou estudar Medicina, vou virar doutor", contou Davi aos fãs.

Confira o vídeo.

Vou estudar minha medicina vou virar doutor ele irá ser Dr Davi sim irá brilha muito salvado muitas vida sim muito A surra nos haters véi que ele deu nessa live 👏🏿👏🏿👏🏿👏🏿 pic.twitter.com/Xu5fRR1Nyb — Livinha (@FreireLivinha) May 2, 2024