Davi já reencontrou a namorada, afirma mãe do campeão do BBB | A TARDE

A mãe de Davi Brito, campeão do BBB 24, Elisângela Brito, disse que o filho já se encontrou com a namorada, Mani Rego, nessa quinta-feira, 18. A revelação acontece após a equipe do baiano falar que, devido aos compromissos, o baiano ainda não tinha se reencontrado com a amada.

“Mani já esteve com ele ontem. Acredito que Davi, quando tiver um tempo, vai postar, mas eu já fiquei sabendo que ela já esteve no hotel, já falou pessoalmente, o pai de Davi também já viu ele. Só eu que não vi, calabresos, mas eu sei que ele está cumprindo agenda, tenho que esperar”, disse Elisângela em um vídeo publicado em seu Instagram, nesta sexta-feira, 19.

Além disso, na gravação, ela contou que vai ao hospital porque não está se sentindo bem. “Minha pressão já tem três dias muito alta. Vou ali no hospital porque eu não estou me sentindo muito legal, mas eu quero tranquilizar vocês. [...] Mas vou ali ver minha saúde, espero que vocês todos estejam em paz. [...] Vamos ver o que aconteceu comigo aqui. Acho que o meu emocional foi abalado. Eu vou ali ver isso. Um beijo”, completou.

