Davi revela como reagiu a término com Mani: "Ela não me entendeu" | A TARDE

Davi Brito falou do término com Mani Reggo em uma entrevista ao programa Altas Horas, exibida na madrugada deste domingo, 5, após o show de Madonna. Ele reafirmou que foi a ex-namorada quem decidiu colocar o ponto final na relação.

>>> Davi atribui críticas ao racismo: "Só porque um preto está no topo"

“Eu briguei, fui atrás, corri atrás… Liguei, ela não me entendeu. Chamei pra conversar, ela não quis. Eu fui. Mas quem quis acabar com tudo não fui eu, foi ela mesma”.

Davi também mencionou que tanto a internet quanto Mani não respeitaram seu espaço. “Eu acho que a mulher tem que respeitar o homem, e o homem tem que respeitar a mulher. Se a minha esposa chega e fala: ‘Davi, eu preciso de um espaço’, eu vou dar o espaço para ela. Não significa que acabou o relacionamento”, acrescentou.

O milionário também deu um detalhe inusitado sobre a sua inscrição para o BBB 24. Ele explicou que, ao ver a oportunidade de se inscrever para a seletiva do Nordeste, chegou em casa cansado do trabalho e gravou o vídeo apenas de cueca, sem grandes preparativos, e deixando um suspense no final.

“Eu estava de cueca, sem camisa, abri a câmera. Peguei a câmera, liguei a televisão, coloquei a música do BBB e, quando chegou no final, virei a câmera para mim [...]Então eu disse: ‘Não vou contar muito, não. Se quer me conhecer, manda outro link aí para mim’. O pessoal deve ter pensado ‘quem é esse aí?'”, explicou.

