Davi atribui críticas ao racismo: "Só porque um preto está no topo" | A TARDE

O baiano Davi Brito, vencedor do BBB 24, desabafou nesta sexta-feira, 3, durante participação no podcast PodePah, sobre as cobranças exacerbadas que vem sofrendo nos últimos dias, principalmente na internet. Ele atribui essas críticas ao racismo.

“As pessoas veem um negão chegando no topo, mas só porque é preto tem que vender água, não pode estudar, não pode subir, porque tem que ser garçom. Não pode estar de terno, porque onde chega tem que estar de chinelo”, disse ele.

“Eu sou a pessoa que vim mostrar que a gente pode estar no topo também, e é isso que vai representar as pessoas lá fora também”, continuou ele.

Para Davi, as críticas sobre a sua vida pessoal foram racistas. “Isso é racismo. É porque eu sou negão, eu estou aqui e dizem: Davi não merece estar aqui. Então vamos macetar ele na internet. Tô vivendo, fui buscar, o Brasil viu minha luta lá dentro”, finalizou o baiano.

Polêmica

Nesta semana, o ex-motorista de aplicativo causou burburinho nas redes sociais após aparecer em um jantar com uma influencer de Recife, logo após o término conturbado com Mani Rego. Em defesa, Davi disse que era solteiro e que a ‘vida é para ser vivida’.

Visto na segunda-feira, 29, em um jantar com a influenciadora cearense Bárbara Contreras, o baiano disse no podcast que as pessoas só estão esperando ele “escorregar na banana”.

“Eu estou perdendo a minha privacidade. Eu sou solteiro e levei minha amiga para jantar. E a galera gravando. Pô, não posso nem jantar? Fui a um restaurante só. E

